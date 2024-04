© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORCIANO - Sono entrati all'alba e hanno portato via interi pacchi di scarpe e vestiti griffati, pronti alla consegna. Questo il furto consumato nelle prime della mattina, nella zona industriale di Taverne, ai danni di una azienda di logistica. I ladri hanno usato quattro veicoli risultati rubati nel corso della notte a Perugia, hanno bloccato le strade di accesso che conducono alla società, utilizzandone un altro come ariete per forzare l’ingresso.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, in pochi minuti hanno rubato numerosi colli, contenenti calzature e capi di abbigliamento di varie marche. Sono poi scappati a bordo di due furgoni, facendo perdere al momento le loro tracce. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia carabinieri di Perugia e quelli della Sezioni Rilievi del Nucleo Investigativo, per ricostruire la dinamica dell'assalto, mentre è in corso di quantificazione l’ammontare del colpo.