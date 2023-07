Terni, Arpa e Tapojarvi sottoscrivono un protocollo per analizzare le scorie di Ast

Terni -

Una campagna speciale di analisi delle scorie prodotte nel sito della Arvedi Acciai Speciali Terni. E’ quanto prevede il protocollo sottoscritto dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e da Tapojarvi, la società finlandese che si occupa della gestione e del recupero delle scorie derivanti dal processo siderurgico dell’opificio ternano.

Quest’ultima ha presentato il progetto di recupero di tali scorie, a valle della fase di estrazione dei metalli, che in un’ottica di economia circolare consente di diminuire l’utilizzo della discarica aziendale e allo stesso tempo di fornire un materiale per la produzione di conglomerato bituminoso alternativo a quello naturale estratto dalle cave (con notevole riduzione dell’anidride carbonica e del consumo di suolo).

A seguito di un accordo con Anas, Tapojarvi ha deciso di affidare ad Arpa Umbria, in una prima fase sperimentale legata alla produzione del primo lotto di filler, l’effettuazione delle analisi sulle scorie per verificare le caratteristiche di idoneità per il loro riutilizzo. Nel protocollo, che ha una durata di tre mesi, si prevede che le analisi svolte da Arpa saranno a pagamento e non escludono le attività istituzionali di controllo dell’Agenzia, necessarie alla verifica del rispetto delle norme ambientali previste dall’Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale) in possesso della Tapojarvi Italia.

Il documento è stato sottoscritto dal direttore del dipartimento territoriale Umbria sud di Arpa Francesco Longhi e dall’amministratore delegato di Tapojarvi Martti Kaikkonen.