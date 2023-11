Terni. Incontro dibattito sull'Ospedale Santa Maria giovedì 16 all'Arpa

“L’ospedale Santa Maria, una risorsa di Terni e non solo”. E’ questo il titolo dell’incontro - dibattito organizzato dal Centro ternano di cultura “Il punto”, che si svolgerà giovedì 16 novembre alle ore 16 presso la Sala convegni dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale dell’Umbria, in via Carlo Alberto dalla Chiesa 32,e che sarà aperto alla cittadinanza ed alle principali forze istituzionali locali e regionali. A presiedere e presentare l’incontro - dibattito sarà il presidente de “Il punto”, Gregorio Iannone, mentre i lavori saranno introdotti da Mariano Quartini, sempre della Associazione culturale “Il punto”. Il dibattito segue le recenti dichiarazioni della presidente della Regione Donatella Tesei che hanno rilanciato la discussione sull’ospedale di Terni negli ultimi giorni, ribadendone il ruolo strategico nell'ambito della rete ospedaliera regionale. L’incontro sarà utile per approfondire tutte le tematiche relative alla difficile situazione in cui sta versando attualmente la struttura e per analizzare anche tutte le sue prospettive e tutte le possibili evoluzioni future. Hanno garantito la loro presenza all’incontro - dibattito sia i vertici della direzione della Azienda ospedaliera Santa Maria, sia quelli dell’amministrazione comunale di Terni e sarà presente anche il Presidente dell’ordine professionale degli infermieri e dei medici della Provincia di Terni, Giuseppe Donzelli, assicurano gli organizzatori.