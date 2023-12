Narni, torneo calcistico solidale. Arpa vince contro comune di Narni e Anci

NARNI Primo torneo della Giornata Internazionale della Solidarietà. Vince Arpa, secondo comune di Narni, terzo Anci. Un triangolare di calcio a 7 del tutto inedito. A sfidarsi nel nome della solidarietà, tre squadre composte da dipendenti pubblici. Quelli di Arpa, del comune di Narni e Anci.

I risultati dei parziali:

Arpa Umbria - Anci Umbria 7 a 1.

Comune di Narni - Anci Umbria 5 a 2.

Arpa Umbria - comune di Narni 3 a 2.

Un evento organizzato dall'assessora alle politiche sociali del comune di Narni Silvia Tiberti. In campo sindaci, assessori, consiglieri, funzionari e dirigenti dei diversi enti. Molti dei quali con un passato calcistico di tutto rispetto.

A rappresentare l'Arpa Umbria, il direttore generale Luca Proietti, Francesco Longhi e panchina affidata a Rossano Pastura. Arbitro Sascha Proietti, con importanti trascorsi da direttore di gara nelle categorie dilettantistiche.

«Siamo soddisfatti sia del risultato sia del risultato dell’evento sociale - hanno detto Francesco Longhi direttore di Arpa Umbria Sud che ha ritirato il premio e Rossano Pastura - del contesto che si è creato per una giusta causa.

Il risultato sportivo sia della vittoria su Anci che della vittoria sul comune di Narni ovviamente ci fa piacere».

Nelle fila del comune di Narni, grande assente, il sindaco Lorenzo Lucarelli, a causa di una brutta influenza. In campo invece Giovanni Rubini, ex centrocampista del San Gemini e Tommaso Proietti, militante nell'Ortana. A guidarli dalla panchina, Claudio Proietti, della segreteria del sindaco, a suo tempo calciatore prima e allenatore poi.

«Siamo soddisfatti del risultato - ha detto l'assessore all'ambiente del comune di Narni Giovanni Rubini che in campo ha giocato come terzino - anche alla luce del fatto che nelle nostre fila mancava il sindaco (ex calciatore ndr) Lucarelli, perchè malato».

A giocarsi la sifda per l'Anci Umbria Michele Tognaccini, presidente regionale e sindaco di Deruta, Fabio Di Gioia sindaco di Arrone e Damiano Bernardini sindaco di Baschi. Tecnico Silvio Ranieri, direttore di Anci Umbria.

Il ricavato della cena solidale in programma per il dopo partita, sarà devoluto al progetto "Dispense solidali" del comune di Narni.