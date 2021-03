Apre mercoledì 24 marzo la nuova sede Inps di Orvieto Scalo, come prenotare l'accesso

Da mercoledì 24 marzo sarà operativa la nuova sede delll’agenzia Inps di Orvieto nella nuova sede di via Angelo Costanzi 47, a Orvieto Scalo.

«La nuova sede - spiegano dalla sede centrale di Terni - presenta una serie di vantaggi per l’utenza, soprattutto quella più fragile. Innanzi tutto, è più facilmente raggiungibile in quanto collocata in una zona a circolazione libera e non Ztl, come la precedente. Sarà più agevole, dunque, per cittadini ed intermediari che si spostano con i mezzi propri recarsi in Agenzia e parcheggiare l’auto usufruendo degli spazi situati di fronte ai locali. La vicina fermata dell’autobus, inoltre, consentirà anche a chi si sposta con i mezzi pubblici di raggiungere comodamente la sede. I locali, logisticamente più funzionali e moderni, meglio rappresentano l’immagine dell’Istituto come importante pubblica amministrazione al servizio dei cittadini.»

APPROFONDIMENTI CORONAVIRUS Parrano, il sindaco dispone chiusuradegli uffici comunali non... UMBRIA Montefranco covid-freema il sindaco lascia le scuole chiuse

Gli orari di apertura al pubblico rimangono gli stessi: dal lunedì al venerdì 8:30 – 12:30, solo su prenotazione. Per limitare al massimo gli spostamenti e ridurre il rischio di contagio, gli utenti prenotati vengono preventivamente contattati telefonicamente per fornire se possibile da remoto il servizio richiesto. Le prenotazioni possono essere effettuate in uno dei seguenti modi: App Inps Mobile, con o senza autenticazione

Call Center risponditore automatico 803.164 (da fisso) 06.164.164 (da cellulare), www.inps.it con autenticazione (SPID o PIN).

© RIPRODUZIONE RISERVATA