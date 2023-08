Terni, Pd e M5S all'attacco di Bandecchi sull'incompatibilità. Corridore: «Davanti a una eccellenza i mediocri si alleano»

TERNI – Una trama senza fine il dibattito sulla incompatibilità del sindaco di Terni Bandecchi. Fatto di pareri e contro pareri (arbitrari), dimissioni da cariche societarie e vendite. La relazione della segretaria generale del Comune Noemi Spagna Musso scatena una controrelazione del vice sindaco Riccardo Corridore, anche se la prima è necessaria alla proclamazione del primo cittadino e la seconda è solo “di arricchimento”. Poi il passaggio di proprietà della Ternana. Infine la relazione del Viminale. Pareri, non provvedimenti. Che infiammano comunque il dibattito. E che vedono schierati tutti i partiti contro Alternativa popolare e tutti i gruppi d’opposizione in consiglio comunale contro Bandecchi. Riccardo Parca, coordinatore comunale di Ap, ricorda ai partiti di sinistra «che i presupposti della presunta incompatibilità sono venuti meno con la vendita da parte di Unicusano della Ternana Calcio». «Il sindaco Stefano Bandecchi, pur nella convinzione che non sussistesse la problematica, ha ritenuto il futuro della città più importante della passione per la squadra di calcio» - evidenzia Parca.

Che aggiunge: «Il segretario del Pd ternano Pierluigi Spinelli invece di discutere su un parere decontestualizzato da un punto di vista temporale, potrebbe investire il suo tempo ad elaborare proposte nell’interesse della città. Compie un passo indietro dopo aver votato, in modo responsabile, l’atto di indirizzo nell’ultimo consiglio comunale a sostegno del sindaco Bandecchi sulla vicenda Enel ed Ospedale e ciò evidenzia come probabilmente abbia ricevuto ordini di scuderia, con tanto di tirata di orecchie, da parte baroni della politica di sinistra che hanno distrutto la città». Parca attacca anche i 5 Stelle, spostando il centro della questione sulla debacle dei Pentastellati che si ritrovano con un solo consigliere a Palazzo Spada. Pierluigi Spinelli (Pd) riporta il tema dell’incompatibilità al centro del dibattito: «Fin dalla campagna elettorale il Pd ha sostenuto l’incompatibilità di Bandecchi con la carica di sindaco. Con un atto formale inviato al prefetto il 23 giugno e poi attraverso le interrogazioni alla Camera, al Senato, abbiamo segnalato i conflitti in essere. Malgrado ciò ci troviamo allo stesso punto di partenza. Non siamo disposti a subire passivamente prepotenze e irregolarità». Parla di una situazione di irregolarità, Spinelli. E così la Sinistra italiana. Allora il vice sindaco Riccardo Corridore, che è anche il coordinatore regionale di Ap, sintetizza a modo originale: «Quando ci si trova di fronte ad una eccellenza (Bandecchi, ndr) tutti i mediocri si alleano».