Terni, Paola Pincardini lascia FdI per il partito di Bandecchi

TERNI – Paola Pincardini entra in Alternativa Popolare. L’ex consigliera comunale di Fratelli d’Italia approdata a Palazzo Spada nel 2018 con la Lega (Latini sindaco) lascia il partito della Meloni per quello di Bandecchi. Il risultato elettorale delle ultime amministrative - era candidata nella lista “Giorgia Meloni per Masselli sindaco - FdI” l'aveva esclusa dall’assemblea comunale. Ma eccola riaffacciarsi alla vita politica dei mesi dopo la sconfitta. A darne l’annuncio il vice sindaco e candidato alla presidenza della Regione, Riccardo Corridore: «Sono lieto di annunciare l’adesione ad Alternativa Popolare della dottoressa Paola Pincardini, già consigliera comunale e persona di elevate qualità morali e intellettuali. La stessa sarà uno dei punti di riferimento importanti nella campagna elettorale che sto portando avanti per la Regione Umbria. Mi affiancherà nel coordinamento regionale. Auguro alla stessa un proficuo lavoro nell’interesse degli ideali di Alternativa Popolare che non solo ha abbracciato ma che connotano già la sua persona». Quindi la Pincardini insieme all’ex consigliere della Lega, Federico Brizi, passato in Ap appena due giorni prima, andranno a far parte del coordinamento regionale del partito di Stefano Bandecchi.