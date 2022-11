Anche Terni celebra la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Terni - “Un'importante occasione per condividere e approfondire un argomento che, purtroppo rappresenta sempre di più un’emergenza sociale".

Sono le iniziative promosse in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne dagli assessorati comunali al Welfare, alle Pari Opportunità, alla Cultura, con la collaborazione dei soggetti che compongono la Rete Territoriale Interistituzionale Antiviolenza della Zona Sociale n. 10.

“Il ruolo delle Istituzioni - è stato detto durante la conferenza di presentazione - è sempre più importante nella messa in sicurezza e nella protezione delle donne vittime di violenza. In particolare si è intervenuto e si continua ad intervenire attraverso il potenziamento e la qualificazione della Rete di Servizi che, con modalità integrate, agisce in modo tempestivo, con efficacia ed efficienza rispetto ai bisogni delle donne”.

Tramite la Direzione Welfare, il Comune di Terni ha attivato, da diversi anni, in ottemperanza della normativa nazionale e regionale, un Sistema locale integrato di Servizi di contrasto alla violenza di genere in rete con i servizi avviati da altri Comuni della Regione Umbria che permette di sostenere le donne vittime di violenza e i loro figli minori.”

Il Centro Antiviolenza Liberetutte di Terni dal 1 gennaio al 21 novembre scorso ha registrato 140 contatti telefonici per consulenze, informazioni, ascolto, orientamento verso altri servizi della rete antiviolenza; 130 prese in carico per colloqui, consulenze psicologiche e legali di cui 7 in accoglienze residenziali con 4 nuclei ed un totale di 9 minori e 4 donne singole; 7 accoglienze in pronta emergenza con 8 minori; 20 valutazioni di rischio. Inoltre, da luglio 2022 al 31 ottobre scorso, sono state accolte 10 telefonate per emergenze di altre zone sociali dell'Umbria.

A Terni dal 24 al 26 novembre, quindi, si svolgeranno varie iniziative di discussione e riflessione con presentazione di libri, incontri ed una mostra fotografica in biblioteca, una mostra degli studenti del Liceo Artistico Metelli, panchine rosse in vari siti della città.