Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: il calendario di eventi per Terni, tra sensibilizzazione e riflessione

TERNI In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Terni ha messo a punto un calendario per i giorni del 24, 25 e 26 novembre pieno di eventi per fare di queste date un’occasione di meditazione su un tema che riguarda tutti, donne quanto uomini. Non solo le famose panchine rosse: molti gli appuntamenti in Bct. Il 24 con Alvaro Fiorucci autore di due libri contro la violenza di genere: «L’uomo nero. La scomparsa di Sonia Marra» e «Il sangue delle donne. Cronache di femminicidi in Umbria» o, il 25, con «Il silenzio della scienza sulle donne: Henrietta Lewitt e Cecilia Payne» con Arcangela Miceli e Lorenzo Pizzuti. Non ultimo il libro di Tiziana Di Ruscio «La violenza non è il mio destino». Parlerà alle 17 Roberta Brozzi, dell’Ordine delle Ostetriche della Provincia di Terni, ma ci sarà anche attenzione ai servizi e agli atti pratici da compiere in caso di violenza: il 25 dalle 9 alle 12 a cura del Digipass-Urp Terni è previsto un punto informativo sui servizi online e in particolare su quelli rivolti alle donne per le pari opportunità, la maternità e il lavoro, mentre dalle 9 alle 11.30 c’è a cura del Soroptimist International d’Italia «Leggi i segni: Read the Signs»: «gli indici per prevenire la violenza di genere; una panoramica di quello che accade nel mondo in merito alla violenza contro le donne; il punto sull'evoluzione del nostro diritto penale in questa materia, il ruolo dei pregiudizi».

L’associazione «Libera…mente donna» dalle 15 alle 17.30 si occuperà dei servizi di contrasto alla violenza sul piano socio-sanitario. Non manca l’arte a sostegno del messaggio: alle 16.30 sarà inaugurata la mostra fotografica di Veronica Morresi, «Woman», mentre dalle 16:45 sarà visitabile «Soloseparticolare», un allestimento performativo diffuso sul tema dell’inclusione rivolto ai ragazzi dai 14 ai 19 anni, a cura de «I semi del sapere». Ancora più all’arte sarà dedicata la giornata del 26, con le mostre e le manifestazioni del liceo artistico Metelli e, alle 16.30, la visita guidata alla mostra di successo «Dramma e Passione: da Caravaggio ad Artemisia Gentileschi» nell’ambito del progetto Trekking Art. Affermano dal Comune: «Fondamentali sono la sensibilizzazione e la comunicazione rivolte alla comunità sull’esistenza di un sistema integrato di supporto, che si attua anche attraverso iniziative come quelle in programma in questi giorni». E ricordano che oltre al numero nazionale 1522, i numeri per contattare il Centro Antiviolenza LibereTutte sono 0744288069 e 3470754384.