Amelia, terremoto in Marocco. Associazione Lampeggiante blu: «pronti a partire»

AMELIA L'associazione Club Lampeggiante blu pronta a partire per il Marocco. Obiettivo, fornire supporto alle popolazioni colpite dal sisma. Attivata la raccolta di farmaci, cibo e coperte.

«Stiamo organizzando la missione umanitaria in Marocco con un paio di unità per dare supporto

medico ai sopravvissuti del terremoto - ha spiegato il presidente Luigi Altavilla - abbiamo infermieri professionali volontari che desiderano partire con noi. Abbiamo già iniziato a raccoglie materiale sanitario, coperte, pannolini e alimenti per bambini e cerchiamo aiuto anche per sostenere le spese per il lungo e costoso viaggio».



Un'operazione iniziata immediatamente dopo aver ricevuto la notizia del devastante sisma che ha colpito l'intera regione.

Destinazione, i villaggi isolati sui monti dell’Altal dove l’associazione ha già effettuato una

missione umanitaria nel 2015.

«A Imlil, sui monti dell’Atlas tra Marrakesh e Agadir, epicentro del terremoto, è tutto raso al suolo - continua Altavilla - conosciamo le necessità del posto, la lingua e le zone in quanto i più colpiti sono proprio i territori dove abbiamo effettuato la nostra missione umanitaria del 2015.

All'epoca andammo con quattro camion di aiuti e un’ambulanza, che supporta l’unico centro di dialisi che c’è ad Agadir».



Per questo, il club Lampeggiante Blu chiede aiuto per reperire farmaci di uso comune, ausili sanitari per cure e medicazioni, pannolini e alimenti per bambini, materiale per igiene personale, coperte, alimenti in scatola a lunga conservazione, succhi di frutta e acqua.

Per sostenere l’iniziativa: Club Lampeggiante Blu Odv, causale: donazione per missione Marocco

Iban IT26L0501803000000017084856

Per contatti e materiali: info@lampeggianteblu.it ; 320 3667192