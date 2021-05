Amelia, la piccola Hanna avrà l'intervento. Va in porto la raccolta fondi lanciata dal Lampeggiante Blu

AMELIA Hanna, la piccola brasiliana nata con una rara malformazione a stomaco e intestino, avrà l'intervento che potrebbe salvarle la vita. La raccolta benefica organizzata dall'Associazione Club Lampeggiante Blu ha avuto successo. Nel giro di pochissimo tempo la campagna ha ricevuto decine di donazioni e ha raggiunto quota 7000 euro, la cifra necessaria per coprire i costi dell'operazione. Un intervento molto delicato che sarà effettuato per correggere la rarissima malformazione con cui la piccola di appena due anni è nata. Inizialmente, pensando di raggiungere più facilmente l'obiettivo, l'Associazione aveva deciso di mettere all'asta un'auto unica al mondo. Un'Alfa Romeo Alfasud 1.2 del 1981 prodotta all'epoca per il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in duecento esemplari, di cui ad oggi è rimasto soltanto quello della collezione del Lampeggiante Blu. «Ma non è stato necessario -racconta Luigi Altavilla, presidente dell'Associazione- le persone ci hanno telefonato dicendo che non avevano bisogno della macchina ma che volevano donare comunque del denaro». Una raccolta lampo, un paio di settimane in tutto, che potrebbe davvero cambiare la vita di Hanna. «I genitori della piccola Hanna non ci credevano quando abbiamo fatto la telefonata per comunicare che finalmente avevamo raggiunto la cifra necessaria per l'operazione -ha raccontato Altavilla- il pianto irrefrenabile di gioia ci ha fusi insieme dalla felicità anche se a migliaia di chilometri di distanza.

Abbiamo detto a Tenize (la mamma di Hanna ndr) "parla con il chirurgo e comunica che i soldi ci sono, fissa immediatamente la data per l'operazione". Noi tutti dell'Associazione -ha precisato- vogliamo ringraziare anche il Messaggero. Grazie all'articolo apparso sulle sue pagine infatti, tante persone hanno saputo di questa iniziativa e ci hanno contattato». L'intervento di Hanna verrà eseguito in Messico, dove la bambina attualmente risiede con la famiglia. Non è la prima volta che l'Associazione Lampeggiante Blu lancia un'operazione del genere. L'ultima in ordine di tempo l'anno scorso, quando un'iniziativa analoga aveva permesso di acquistare un mezzo idoneo al trasporto scolastico per bambini con disabilità. Quella volta, l'asta si era svolta. Ad essere venduta era stata una vettura civetta ex Guardia di Finanza, e il pulmino acquistato con quei soldi, donato alla Protezione Civile di Attigliano. «In tredici anni -commenta Altavilla- abbiamo aiutato tanti bambini in difficoltà, soprattutto quelli che avevano bisogno di interventi chirurgici. La generosità delle persone non ci ha mai tradito».

Ultimo aggiornamento: 12:11

