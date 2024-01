Amelia, reparto di Riabilitazione Cardiologica inserito nella rete dell'università di Perugia. In corsia i primi specializzandi

AMELIA Riabilitazione Cardiologica Ospedaliera di Amelia inserita nella rete universitaria. Collaborazione con la Medicina dello Sport dell'ateneo perugino. In corsia c'è già la prima specializzanda.

«Si stanno gettando le basi - spiega la dirigente del reparto dottoressa Maria Nivella Suadoni - grazie anche al supporto della direzione strategica della Usl Umbria 2 e delle istituzioni che accompagnano e supportano con impegno e attenzione il nostro lavoro, per un proficuo rapporto di collaborazione che in futuro potrà essere consolidato e potenziato e potrà sempre di più rappresentare, soprattutto per i medici e i professionisti più giovani, un momento di confronto e di crescita».

Ad oggi, il reparto guidato dalla dottoressa Suadoni si occupa del della ripresa funzionale e motoria dei pazienti post-cardiochirurgici, ischemici cronici e post-acuti, affetti da scompenso cardiaco, diabete mellito e arteriopatie obliteranti degli arti inferiori.

«Attività - precisa Suadoni - svolte in stretta sinergia con l'ospedale Santa Maria di Terni».

Non solo.

Parallelamente, viene svolta l'attività specialistica ambulatoriale rivolta ai pazienti del territorio che soffrono di patologie cardiovascolari, che accedono alle cure degli specialisti su prescrizione del medico curante, di un medico cardiologo oppure in post-dimissione dalla degenza in Riabilitazione Cardiologica per follow-up longitudinale con presa in carico del paziente fino ad un anno dall’evento acuto.

«Nonostante una flessione causata dalla pandemia - continua - i dati 2021-2023 e gli interventi straordinari alla struttura e alla rete idrica eseguiti nel complesso ospedaliero, rimangono comunque soddisfacenti e in progressiva e rapida ripresa».

367 i ricoveri complessivi, prevalentemente post cardiochirurgici ma con incremento dei pazienti inviati dalle cardiologie e dalle Utic extra Usl ed extra regione.

Nel 2022 invece, soltanto con l'attività di degenza, la Riabilitazione Cardiologica dell'ospedale di Amelia ha effettuato ricoveri e prestazioni per un valore economico di 720 mila euro di cui 86 mila euro extra Usl e 150 mila euro extra regione.