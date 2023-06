Amelia, prende vita il "paese degli artisti". I ragazzi della Pro Loco di Fornole mobilitano una comunità intera

AMELIA Fornole, "Paese degli Artisti". L'occasione, per riunire la comunità nel segno dell'arte è la festa di San Giuseppe, patrono del paese, organizzata dalla Pro Loco. Fino al 4 giugno, tantissimi gli spazi dedicati a mostre, installazioni, collezioni di oggetti antichi.

«Purtroppo le condizioni meteorologiche hanno condizionato gli allestimenti - spiegano dall'organizzazione - ma non ci siamo fatti abbattere, abbiamo trovato soluzioni alternative». I locali dello stand gastronomico, la sala della parrocchia, altri spazi in via della Libertà.

A fare da traino, i tantissimi giovani che ultimamente si sono affacciati al volontariato e si stanno mettendo al servizio della comunità.

«E' stata una bellissima sorpresa - commenta Paola - constatare quante persone con grande talento artistico abitino a Fornole.

Questa del paese degli artisti è la prima piccola mostra, ma è un evento su cui abbiamo intenzione di lavorare molto per farlo diventare un appuntamento periodico, sempre più grande».

Sul filo dell'arte, tutto il paese ha partecipato. A partire dai bambini, i cui lavori sul tema di Van Gogh sono in mostra negli spazi dello stand gastronomico. La sala parrocchiale ospita diverse mostre. Quella di pittura, e quella di oggettistica composta da "oggetti ritrovati", antiche suppellettili di uso comune custoditi nelle case del paese. Ultima ma non ultima, la mostra fotografica in via della Libertà curata dalla Pro Loco e da Alessandro Mattorre. Una raccolta di immagini che illustrano la storia di una comunità.

PROGRAMMA degli EVENTI

Venerdì 2 giugno

ore 21 musica live con Nice&Easy

Sabato 3 giugno

ore 21 Jungle Acoustic e Franco Manzo

a seguire Dj set by United Naturland

Domenica 4 giugno

ore 9 autopasseggiata d'epoca fornolese

ore 17 spettacolo itinerante banda musicale

acciaccata a gogo (fino alle 19)

ore 21 Musica Live con gl iEvergreen

tutte le sere alle 19,30 apertura stand gastronomico in piazza degli Artigiani