Amelia, Obiettivo Rio Grande. Un concorso fotografico per promuovere i luoghi del cuore

Un concorso fotografico per promuovere il parco del Rio Grande. La Pro Loco di Amelia, in rappresentanza del Comitato promotore della candidatura del Bacino del Rio Grande al censimento I Luoghi del Cuore Fai 2020, invita tutti gli appassionati di fotografia a partecipare al concorso fotografico Obiettivo Rio Grande, con lo scopo di raccogliere le più belle immagini storiche e contemporanee che riproducono il Bacino del Rio Grande.

Il concorso finalizzato alla promozione del parco è aperto a tutti gli utenti facebook che dalle 8.00 del 1 giugno 2020 alle 23.59 del 15 giugno 2020 possono inviare fino a un massimo di tre foto per ogni sezione (storica e contemporanea) alla pagina facebook della Pro Loco Amelia con messaggio privato via messenger. Le foto pervenute verranno pubblicate quotidianamente in forma anonima negli album creati nella stessa pagina (Obiettivo Rio Grande ieri per la sezione storica e Obiettivo Rio Grande domani per quella contemporanea). Gli utenti potranno votare fino alle 23.59 del 22 giugno 2020. 40 foto per ogni sezione passeranno all’ulteriore selezione della giuria tecnica che potrà esprimere il proprio voto dal 23 al 29 giugno.

Il 30 giugno saranno proclamate 20 foto vincitrici per ogni sezione con menzione degli autori, con tali foto verranno successivamente realizzati due video promozionali.

Per visualizzare la galleria fotografica si può visitare Obiettivo Rio Grande Oggi oppure Obiettivo Rio Grande Ieri

Per votare il Rio Grande nel censimento FAI www.iluoghidelcuore.it

