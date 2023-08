Amelia, lotta allo spaccio: denunciati due giovani incensurati. Droga nascosta nelle mutande e nei calzini

AMELIA Lotta allo spaccio. Strade battute a tappeto. Pioggia di denunce e segnalazioni. Prosegue l'attività di monitoraggio del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Amelia che in questi giorni hanno denunciato due giovani incensurati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e segnalato altri due come assuntori di droghe.

L'ultimo, proprio stamattina quando i militari hanno fermato un ventitreenne incensurato residente ad Amelia.

Durante il controllo il ragazzo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e per questo denunciato alla procura della repubblica.

Domenica invece, nel corso di un normale posto di blocco in piazza XXI settembre, hanno fermato una vettura con a bordo due giovani, entrambi incensurati.

A causa del forte odore di cannabinoidi proveniente dall'abitacolo, i militari hanno proceduto alla perquisizione del veicolo e dei suoi occupanti.

Dagli accertamenti sono saltati fuori 2,5 grammi di hashish, che uno dei ragazzi aveva nascosto nelle mutande. Non solo, nel corso della perquisizione a casa del ragazzo, ne sono stati rinvenuti altri 35,5 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 270 euro probabilmente il guadagno dello spaccio.



Il giovane alla guida invece, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 0,6 gr di hashish nascosti in un calzino ed è stato segnalato come assuntore.



Nei giorni scorsi, sempre i carabinieri dell’aliquota radiomobile, hanno segnalato altre due persone quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Un 25enne trovato in possesso di 2,25 gr di hashish e un 39enne con 3 gr di marijuana, entrambi residenti ad Amelia.

Tutto lo stupefacente ed il materiale per il confezionamento rinvenuto durante la perquisizione è stato

posto sotto sequestro.