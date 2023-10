Amelia, guida senza patente, armi e droga. Scattano denunce e segnalazioni alla prefettura

AMELIA Lotta allo spaccio e alla detenzione di sostanze stupefacenti. Centinaia le persone controllati in queste settimane dai carabinieri della compagnia di Amelia nell'ambito del monitoraggio del territorio. Obiettivo, garantire la sicurezza nei luoghi di ritrovo e contrastare i fenomeni di degrado e disturbo dell’ordine pubblico. Un'attività intensificata dall'inizio dell'estate. In particolare, nel corso dei controlli effettuati nell'ultimo fine settimana quattro persone, identificate come assuntori di sostanze stupefacenti, sono state segnalate alla prefettura.

Negli ultimi giorni, i carabinieri hanno fermata una cinquantaduenne alla guida senza patente.

Dalle verifiche dei militari è emerso che la donna aveva precedenti per i quali le era stata sospesa la licenza di guida. Per questo motivo, i carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno proceduto anche al sequestro del veicolo.

I carabinieri della stazione di Narni hanno fermato un ventitreenne albanese per porto abusivo di armi atte a offendere. Nello specifico, nel corso dei controlli i militari hanno rinvenuto un coltello da cucina lungo oltre trenta centimetri, che è stato sequestrato.

Infine, segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti, un 21enne amerino che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di circa mezzo grammo di hashish.