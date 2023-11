Amelia, lotta alle dipendenze. Dal Mit 865mila euro alla Comunità Incontro. Fondi utilizzati per ampliare Molino Silla

AMELIA Dal Mit 865mila euro alla Comunità Incontro Onlus. Fondi utilizzabili per l'ampliamento della sede di Molino Silla ad Amelia. Depositati i progetti per nove moduli abitativi che ospiteranno minori e giovani adulti tossicodipendenti durante il percorso di riabilitazione.

Le risorse, che ammontano a 865 Mila euro, provengono dalla rimodulazione di contributi previsti dal testo unico sulle droghe per il comitato per l'edilizia residenziale (Cer), non più esistente, ora gestiti dalla direzione generale dell’Edilizia Statale e delle Politiche Abitative del Mit.

A renderlo noto, lo stesso ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.