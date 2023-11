Amelia, camion si sfrena e investe l'autista. Tragedia sfiorata vicino alle scuole

AMELIA Tragedia sfiorata vicino alle scuole. Camion si sfrena e investe l'autista. Ventiseienne ferito a una gamba. Tutto è successo in una manciata di secondi. Quelli necessari a scendere dalla cabina, mettersi di fronte al mezzo per valutare l'ampiezza di un arco sotto a cui doveva passare e vedersi arrivare contro 10 tonnellate. Sono circa le 13 di giovedì. Un camion transita davanti a Porta Romana e imbocca via del Mattatoio. E' quasi l'ora della campanella di scuola. Anche genitori e familiari si stanno radunando davanti alla primaria Jole Orsini per recuperare figli e nipoti. Quelli che vorrebbero raggiungere il parcheggio della scuola in macchina però, vengono stoppati a porta Romana. La vigilessa avverte che c'è un camion che ostruisce la strada, e non si può passare. Si tratta di un mezzo grande, che è rimasto incastrato. Probabilmente l'autista, un indiano di ventisei anni, non conosce la città e quando arriva davanti all'arco che conduce alle scuole si ferma. La strada è stretta e a senso unico. Il camion è di quelli grandi e l'apertura sembra troppo bassa per permettergli di passarci sotto. Per valutare meglio il da farsi, il ragazzo scende. E' un attimo, il mezzo si sfrena e gli è addosso. Ma miracolosamente, soltanto il suo piede finisce sotto alle ruote mentre il camion ormai senza controllo si schianta contro il pilone dell'arco. Il primo ad arrivare in suo aiuto è un altro agente della municipale che si trova nelle vicinanze per regolare il traffico e fornire supporto ai bambini che di li a poco usciranno da scuola. L'agente sale sul mezzo e riesce a metterlo in sicurezza. Nel frattempo sul posto arrivano i sanitari del 118 che trasportano il ragazzo ferito all'ospedale di Terni. Lunghe e complicate le operazioni di rimozione del camion. E' stato necessario l'intervento di personale e mezzi di trasporto specializzati. La strada, chiusa al transito per consentirne il ripristino, è stata riaperta solo intorno alle 18,30. «Poteva essere una tragedia - commenta la proprietaria dell'edicola di fronte a porta Romana - e invece è stato un miracolo. Lì, tutti i giorni passano i bambini che vanno all'asilo e a scuola. Non oso pensare se fosse successo tutto venti minuti più tardi».