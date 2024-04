Buona sanità. La lettera: «Al pronto soccorso di Orvieto diagnosi e terapia in due ore»

Diagnosi e terapia in due ore dall'arrivo al pronto soccorso. Il marito di una paziente ringrazia l'ospedale di Orvieto. In una lettera a Cesare Magistrato, direttore del pronto soccorso del Santa Maria della Stella, l'uomo si complimenta "per l'efficienza del reparto che dirige. Dopo l'accesso in pronto soccorso di mia moglie per una sospetta polmonite - scrive - abbiamo trovato cortesia, competenza e una perfetta organizzazione dei servizi. Arrivati alle 18 circa in sole due ore l'équipe sanitaria di Orvieto ha eseguito tutti gli accertamenti e gli esami, fatto una diagnosi e somministrato una terapia. La cartella clinica consegnata conteneva tutti i risultati delle indagini. Rinnovo i complimenti - conclude - per l'ottima capacità di direzione e coordinamento del pronto soccorso dell'ospedale di Orvieto".

Il direttore generale dell'Azienda Usl Umbria 2, Piero Carsili e la direttrice dell'ospedale di Orvieto, Ilaria Bernardini, esprimono riconoscenza e gratitudine per le parole di elogio riservate ai sanitari e a un'organizzazione dei servizi efficace ed efficiente, rivolgono un affettuoso augurio di pronta guarigione alla signora e si associano ai ringraziamenti ai professionisti del pronto soccorso per l'elevata qualità delle prestazioni rese alla popolazione.

