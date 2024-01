A Terni la befana vien di giorno. Tanti appuntamenti per festeggiare il suo arrivo

Terni- A Terni la befana non vien di notte, ma di giorno. Un calendario fitto di appuntamenti attende grandi e piccini per tutta la giornata.

La “corsa della befana”, giunta alla 40esima edizione, partirà dal villaggio di Babbo Natale in piazza Europa alle 10. Spazio anche al contest “Miss befana”, dove sarà premiata la più originale. A seguire “Arriva la Befana…in e-bike”, il giro di consegna solidale: "Utilzzando le due ruote- ha spiegato l'assessore al welfare Viviana Altamura- distribuiremo le calze a tutti i bambini che sono ospiti di strutture di assistenza. Ho pensato a questo gesto di solidarietà per far sentire coccolati i più piccoli. Alla manifestazione parteciperanno assessori, consiglieri e personale del comune oltre ai volontari. Ringrazio tutti per la grande collaborazione e disponibilità. La partenza è prevista alle 10.30 da palazzo Spada. Il percorso è di oltre 10 km totali e prevederà diverse tappe nelle comunità educative, nelle case famiglia e nei gruppi appartamento".

All’aviosuperficie a partire dalle 14.30 ci saranno musica e animazione e alle 15.30 la befana scenderà dal cielo portando dolcetti per tutti. Alle 16.30 si chiuderà con una tombolata.

In piazza della Pace alle 15 Stefano de Majo racconterà la fiaba della befana: uno spettacolo per tutte le età.

Per i più fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi l’ingresso prima dell’esaurimento, a palazzo Gazzoli alle 17.30 andrà in scena il melodramma in tre atti “Rigoletto” di Giuseppe Verdi.

Intanto a Terni e nei comuni che hanno aderito all’iniziativa continua la mostra di Terninpresepe e Presepincittà, che ha riscosso grande successo. Oggi la premiazione dei vincitori del concorso fotografico PresepiAMO che anche quest’anno ha visto partecipanti da tutta Italia.

E per chi se lo fosse perso, nel pomeriggio ci sarà l'ultima rappresentazione del presepe vivente al parco Le Grazie.

C'è ancora il weekend invece per scoprire la Cascata delle Marmore in versione “natalizia”: giochi di luci e tante attività sono previste fino al 7 gennaio.

