Mercoledì 26 Ottobre 2022, 07:34

Il tiro con l'arco, a Terni, si appresta a vivere una domenica intensa. Con ospiti di eccezione. Il 30 ottobre 2022 arriva il vicepresidente della World archery (la federazione mondiale della disciplina), ma arriva anche il commissario tecnico della Nazionale azzurra. Terni al centro dell'attenzione sia nazionale che internazionale per i campionati mondiali di arco 3D ospitati in settembre proprio dalla città e dai campi di gara naturali dei Prati di Stroncone e di Carsulae. Tutto avviene alla Archery training center, centro sportivo di via del Centenario proprio per il tiro con l'arco. Nel pomeriggio, il primo ospite che arriva è Giorgio Botto, responsabile tecnico della Nazionale italiana. Incontra i dirigenti, i tecnici e anche gli atleti e i tesserati della Asd Arcieri Terni. Lui stesso, terrà una relazione e una lezione di aggiornamento incentrata proprio sulla specialità specifica dell'arco 3D. Un momento di approfondimento e di riflessione, con il numero uno dei responsabili tecnici azzurri, coach di una nazionale con tradizioni importanti nella storia della disciplina. Poi, nel tardo pomeriggio, ci sarà pure la premiazione dei protagonisti del recente mondiale ternano riservato agli arcieri della specialità legata ai bersagli tridimensionali, generalmente consistenti in forme che riproducono animali. In questo caso, con altre presenze illustri. Ci sarà, intanto, anche Stefano Tombesi, ternano, consigliere nazionale della federazione italiana del tiro con l'arco (Fitarco) e anche coordinatore della Reinhart 3D world archery champinships 2022, soggetto organizzatore proprio dei recenti campionati iridati. Alla presenza di Mario Scarsella, vicepresidente della federazione mondiale e presidente anche della federazione italiana, vengono ripercorsi tutti i momenti più significativi che hanno saputo caratterizzare proprio la recente kermesse iridata ternana. Iniziativa che va a concludere il 2022 del tiro con l'arco ternano, anche questo destinato a passare alla storia come un anno importante e pieno di novità. Oltre ai mondiali 3D ospitati a Terni (non sono stati i primi e, probabilmente, non saranno gli ultimi), si sono registrati anche parecchi risultati importanti da parte di atleti tesserati per il club ternano.