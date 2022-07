A Narni torna "Le vie del Cinema", il 2022 apre pure ai cartoni animati

Tornano le pellicole cinematografiche restaurate, a Narni. Ma non solo quelle. Perché adesso fanno il loro ingresso anche i cartoni animati. Una settimana, dal primo a 6 agosto 2022, con altrettanti film proiettati al parco pubblico Bruno Donatelli. Film restaurati, proposti al pubblico gratuitamente nelle serate narnesi. Torna, così, la rassegna estiva denominata "Le vie del cinema". Tutte le proiezioni, in questa edizione, sono precedute da attività di laboratorio, racconti e letture. Ogni sera, insieme alla proiezione dei film restaurati, c'è anche la rassegna parallela dedicata ai cartoni animati, in un'altra ala del parco Donatelli. La rassegna "Le vie del cinema" è arrivata alla 28' edizione e propone tante novità rispetto alle edizioni precedenti. E' diretta da Giuliano Montaldo e Alberto Crespi. E' organizzata per iniziativa del Comune di Narni, con la collaborazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia-cineteca nazionale e della scuola internazionale Comics di Roma. Tra l'altro, la collaborazione con quest'ultima ha anche coinvolto gli allievi del terzo anno dei corsi di illustrazione e graphic-design, i quali hanno lavorato insieme per realizzare una nuova veste grafica della rassegna. Nell'attesa che vengano svelati i titoli dei film restaurati proposti ogni sera (con inizio alle ore 21), si conoscono intanto i titoli dei cartoni animati proiettati quotidianamente. Sono, nell'ordine: Basil l'investigatopo, Fievel sbarca in America, La strada per Eldorado, Brisby e il segreto di Nimh, Totò, sapore e la magica storia della pizza e Bug's life.

