Dalle Fere del calcio all'Italvolley, ecco la dottoressa di Terni che "cura" i trionfi della pallavolo femminile azzurra

Dal 2019 è tra i membri dello staff medico che segue da vicino i calciatori della Ternana, ma è anche legata alla Nazionale italiana di pallavolo, con la quale ora collabora come medico. Lei che, tra l'altro, è stata anche una pallavolista ad alto livello. C'è anche Alessandra Favoriti, dottoressa di Terni, nella spedizione vincente e felice delle azzurre della Nazionale di pallavolo femminile, vincitrice anche in Nations League dopo aver trionfato l'anno prima all'Europeo. Alessandra Favoriti mette a disposizione le sue competenze di medico proprio per mettersi al servizio delle ragazze della Nazionale, come lo fa con i giocatori della Ternana calcio. Dietro ai trionfi azzurri nel volley, dunque, ci sono anche le cure di questa giovane professionista, nata nel mondo dello sport e rimasta nello stesso mondo anche da ex giocatrice e da medico. Con l'Italia di pallavolo, ha gioito proprio come un anno prima.

Nel 2021 era anche lei nei Balcani, agli Europei. C'era, a Belgrado, nel giorno del trionfo in finale ai danni della Serbia e della coppa alzata al cielo. Festa anche ad Ankara. Ma Dopo il trionfo delle azzurre in Turchia, che hanno battuto in finale il Brasile per 3 set a zero (25-23, 25-22, 25-22), la dottoressa è tornata subito nella sua Umbria e nella sua Terni. Tolti i panni dei sanitari dell'Italia femminile, eccola di nuovo indossare quelli dei sanitari della Ternana calcio (in foto, la vediamo insieme a Paolo Tagliavento, vicepresidente della Ternana ed ex arbitro internazionale). Al primo allenamento della squadra rossoverde sui campi in uso alla società dilettantistica Junior Campomaggio, utilizzati ora anche dalla Ternana grazie a una convenzione, c'era pure lei, tornata all'interno dello staff sanitario con il quale aveva momentaneamente saltato l'avvio di stagione (per ovvi motivi) e con il quale si appresta a vivere il suo quarto anno. Anche la Ternana, le ambizioni, le culla grandi. Dopo la gioia dei due trofei azzurri nel volley, ora Alessandra Favoriti sogna di vedere la sua Ternana, un giorno, tornare in serie A.