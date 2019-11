A fuoco tir con carico alimentare sulla A1 tra Orvieto e Fabro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Vigili del Fuoco di Orvieto, la Polizia Stradale e i sanitari del 118 sono intervenuti nel tardo pomeriggio di giovedì 7 novembre, sulla autostrada A1, in corsia nord al km. 432, tra i caselli di Orvieto e Fabro per un incendio che ha interessato un tir adibito a trasporto alimentare. Nell’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, non si registra nessun ferito.Il traffico, rimasto bloccato per alcune ore per ragioni di sicurezza dalla Polizia Stradale, ha registrato fino a sette km di coda, durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della circolazione.