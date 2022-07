A Carsulae con Sonia Bergamasco per il recital “Paolina Leopardi racconta Mozart"

TERNI – "Paolina Leopardi racconta Mozart": un recital con Sonia Bergamasco, domenica 17 luglio alle ore 20,45 al Teatro romano di Carsulae, in occasione della rassegna "Carsulae Teatro". Si tratta di un concerto per voce narrante e pianoforte che fa arrivare sul palco, accanto alla Bergamasco, anche Marco Scolastra al pianoforte. La proposta è di Nino Criscenti, drammaturgia di Sonia Bergamasco, produzione Parmaconcerti (progetto finanziato dalla Fondazione Carit in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria e la Direzione Regionale Musei dell’Umbria). Nell’estate del 1770 il quattordicenne Wolfgang Amadeus Mozart e suo padre Leopold, transitarono per Recanati. E e in occasione dei 250 anni da quel passaggio, proprio a Recanati, sul Colle dell’Ininito, si è svolta la prima esecuzione assoluta di “Paolina Leopardi racconta Mozart": uno spettacolo acuto e sorprendente, tratto dalla biografia del grande musicista scritta dall’amata sorella di Giacomo nel 1837. Il recital arriva a Carsulae così come è stato proposto a Recanati. E verranno eseguite le musiche del grande austriaco: Allegro moderato dalla Sonata KV 330 - Otto variazioni su un lied olandese KV Anh 208 - Adagio dalla Sonata KV 280 - Fantasia in do minore KV 475 - Rondo in re maggiore KV 485 - Fantasia in re minore KV 397. "Il Mozart" di Paolina Leopardi venne pubblicato a Bologna, in una bella veste grafica, ma anonimo. In casa Leopardi, tuttavia, si è sempre saputo chi fosse l’autrice della biografia, una delle prime in italiano. E' Paolina stessa a dichiararlo in una lettera del 1838 ad un’amica. Nell’epistola si trova persino il riferimento alla sua “gran rabbia” verso la censura ecclesiastica, che rilasciò l’imprimatur al libretto solo dopo averlo emendato dei “più piccanti pezzi”.

APPROFONDIMENTI CULTURA Piediluco festival: fino al 31 agosto è musica di... CULTURA Piediluco festival versione "Notturni" parte da Terni...