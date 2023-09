Torna «Spiritus Carsulae», lo spettacolo di danza che fa rivivere il parco archeologico

SAN GEMINI Il 2 e il 3 settembre, a Carsulae, nell’arena romana del parco archeologico, tornano gli artisti del Centrodanza Spazio performativo di Perugia con lo spettacolo «Spiritus Carsulae». Lo spettacolo, previsto per le 10, era già nel cartellone estivo del parco. L’esibizione è definita dal Centrodanza come un «momento full immersion», «un viaggio onirico a occhi aperti». Protagonisti assoluti il cielo, le rovine, immobili, e i ballerini, che animeranno il luogo antichissimo, «figure eteree ed evanescenti, riemergeranno come un sogno dalle vestigia del passato a segnalare la presenza di qualcosa che resta oltre il tempo e lo spazio». Le coreografie sono di Franco Ciculi, Marzia Magi e Chiara Tosti. A danzare sono invece Anastasia Almo, Michela Bregliozzi, Mattia Chiarelli, Martina Chiattelli, Giada Cipiciani, Franco Ciculi, Costanza Costantini, Elisa Mariotti, Costanza Mobilia, Stella Morelli, Sophie Piccio, Luca Sebastiani, Chiara Tosti.