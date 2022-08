Doppio appuntamento a Carsulae il 29 agosto con il premio "San Valentino. Un gesto d'amore" e l'omaggio a Franco Battiato

Terni- Appuntamento alle 19 e 30 al teatro romano di Carsulae dove, in occasione della trentunesima edizione di “San Valentino. Un gesto d’amore”, sarà premiato Giovanni Arvedi.

“Per il cavaliere Arvedi di sicuro sarà uno stimolo- queste le parole del sindaco Leonardo Latini- affinché il gesto d’amore nei confronti di Terni e delle acciaierie continui, si sviluppi e dia ottimi frutti“.

Un premio non solo per lo spessore dell’industriale e per la sua nota attenzione per gli aspetti sociali del mondo del lavoro, secondo l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli, ma anche per le nuove speranze e le ulteriori opportunità che ha subito mostrato voler offrire alla città.

Il premio si concluderà con l'ultimo appuntamento di "Carsulae Teatro": “E ti vengo a cercare - omaggio a Franco Battiato”.

Le canzoni, interpretate da Jonis Bascir e Carolina Rey, si alterneranno alla recitazione di Enrico Lo Verso accompagnato dalla danza di Elisabetta Irrera.

Sul palco del teatro romano l’orchestra Sensofonia, diretta dal maestro Francesco Morettini.

La regia è di Folco Napolini.