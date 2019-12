X Factor, vince Sofia Tornambene della squadra di Sfera Ebbasta

Sofia Tornambene vince la 13esima edizione di X Factor, battendo all'ultimo scontro i Booda. Piccola ma tostissima, alla fine non ce ne è stato per nessuno. Sofia, con il suo inedito 'A domani per sempre', la più piccola delle Under Donne guidate da Sfera ha trionfato al termine di una combattutissima Finale del talent show in onda su Sky Uno condotto da Alessandro Cattelan (per l'ultima volta?) in diretta dal Mediolanum Forum di Assago.

«Grazie, Grazie, grazie» ha detto la 17enne, riproponendo il brano da lei scritto e con cui si era presentata alle selezioni. Sofia ha avuto la meglio sui Booda, i tre musicisti romani della squadra di Samuel, permettendo a Sfera di avere la meglio sui colleghi al tavolo dei giudici alla sua prima esperienza a X Factor.

Appena diciassette anni, di Civitanova Marche (Macerata), all’ultimo scontro, poco prima della mezzanotte, sulle note del suo inedito A domani per sempre - da lei scritto e con cui si era presentata alle selezioni - Sofia ha avuto la meglio sui Booda, i tre musicisti romani della squadra di Samuel, permettendo a Sfera di avere la meglio sui colleghi al tavolo dei giudici alla sua prima esperienza a X Factor.

Unico fra i suoi colleghi di giuria ad arrivare all’ottavo e ultimo appuntamento del programma prodotto da Fremantle con ben due concorrenti, il frontman dei Subsonica ha piazzato sul terzo gradino del podio l’altro gruppo della sua squadra, il duo rap della Sierra. Quarto Davide, unico rappresentante della squadra di Malika, gli Under Uomini, ad essersi giocato, stasera, un posto per il podio di #XF13. A sorpresa, ad arrivare senza concorrenti alla finale del talent Sky dopo aver trionfato nelle ultime due edizioni, con Lorenzo Licitra prima e con Anastasio poi, è stata Mara Maionchi.

Primo ad abbandonare la gara è stato Davide Rossi, al termine di una prima manche in cui tutti i concorrenti hanno duettato col super ospite internazionale della Finale di XF13, Robbie Williams. Arrivato a X Factor a pochi giorni dall’uscita di “The Christmas Present” (Columbia Records / Sony Music UK), il suo primo album di Natale, il cantante e showman inglese, fra gli artisti più premiati al mondo con ben sei album nella classifica TOP 100 degli album più venduti nella storia britannica, ha infiammato i quasi novemila del Mediolanum Forum di Assago sulle note di She's The One, Supreme, Kids, Feel e Angels, fra le canzoni più amate della sua discografia.

Sono i Booda, la Sierra e Sofia a passare alla seconda manche, in cui i primi tre concorrenti di questa edizione si sono esibiti in un medley fatto delle canzoni cantate nelle performance più personali e rappresentative del loro percorso a X Factor 2019. Fix You, Papaoutai e C'est La Vie per Sofia, Heartbeat, 212 e Hey Mama per i Booda. Le Acciughe Fanno Il Pallone, 7 Rings e Dark Horse non bastano alla Sierra per accedere all’ultima manche, quella dell’inedito.

31 dischi di platino e artista più ascoltato del 2019 su Spotify, Ultimo è stato il super ospite italiano della serata. Fateme cantà, Pianeti, Ti dedico il silenzio e I tuoi particolari sono i suoi cavalli di battaglia scelti per far cantare all’unisono tutto il Forum. Sul palco il giovane cantautore romano ha eseguito, in anteprima assoluta, anche il suo nuovissimo singolo Tutto questo sei tu.

Sofia Tornambene è studentessa al terzo anno di un istituto tecnico con indirizzo grafico/pubblicitario, suona il pianoforte e ha studiato chitarra e batteria. È introversa e timida all’apparenza, sul palco si sente a suo agio e riesce a tirare fuori il suo carattere. Si è avvicinata al mondo musicale grazie a suo padre, musicista jazz. Il genere che Sofia preferisce è il pop e i suoi idoli sono Michael Jackson, Freddy Mercury e Billie Eilish, mentre tra gli artisti italiani apprezza Elisa. Da circa due anni scrive canzoni che parlano delle sue esperienze personali.

Sono i Booda, la Sierra e Sofia a passare alla seconda manche, in cui i primi tre concorrenti di questa edizione si sono esibiti in un medley fatto delle canzoni cantate nelle performance più personali e rappresentative del loro percorso a X Factor 2019. Fix You, Papaoutai e C'est La Vie per Sofia, Heartbeat, 212 e Hey Mama per i Booda. Le Acciughe Fanno Il Pallone, 7 Rings e Dark Horse non bastano alla Sierra per accedere all'ultima manche, quella dell'inedito. 31 dischi di platino e artista più ascoltato del 2019 su Spotify, Ultimo è stato il super ospite italiano della serata. Fateme cantà, Pianeti, Ti dedico il silenzio e I tuoi particolari sono i suoi cavalli di battaglia scelti per far cantare all'unisono tutto il Forum. Sul palco il giovane cantautore romano ha eseguito, in anteprima assoluta, anche il suo nuovissimo singolo Tutto questo sei tu.

Sofia Tornambene è studentessa al terzo anno di un istituto tecnico con indirizzo grafico/pubblicitario, suona il pianoforte e ha studiato chitarra e batteria. E introversa e timida all'apparenza, sul palco si sente a suo agio e riesce a tirare fuori il suo carattere. Si è avvicinata al mondo musicale grazie a suo padre, musicista jazz. Il genere che Sofia preferisce è il pop e i suoi idoli sono Michael Jackson, Freddy Mercury e Billie Eilish, mentre tra gli artisti italiani apprezza Elisa. Da circa due anni scrive canzoni che parlano delle sue esperienze personali.

Ultimo aggiornamento: 13 Dicembre, 00:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA