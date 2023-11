Spotify Wrapped 2023, Taylor Swift vince con 25 miliardi di ascolti. In Italia in vetta c'è Sfera Ebbasta

Spotify ha presentato il suo resoconto annuale,, svelando gli artisti, le canzoni, gli album e i podcast più ascoltati dell'anno. A livello globale, Taylor Swift si è guadagnata il titolo di artista più ascoltata del 2023, con oltre 25 miliardi di ascolti, seguita da Bad Bunny, The Weeknd, Drake e Peso Pluma. La canzone con più ascolti è stata "Flowers" di Miley Cyrus, superando 1 miliardo di riproduzioni. In termini di album, "Un Verano Sin Ti" di Bad Bunny si è posizionato al vertice. In Italia, Sfera Ebbasta è stato l'artista più ascoltato per il terzo anno consecutivo, confermando la forte passione degli italiani per la scena musicale locale. La canzone più ascoltata in Italia è stata "Cenere" di Lazza, mentre l'artista donna più ascoltata è stata Anna. I Måneskin hanno mantenuto il titolo di artisti italiani più ascoltati all'estero, seguiti da Meduza e Ludovico Einaudi. La scena musicale napoletana ha avuto un impatto significativo, con Geolier che è diventato l'esponente più rappresentativo del successo musicale di Napoli, avendo ben tre brani nella Top 10 delle canzoni più ascoltate in Italia nel 2023. L'album di Geolier, "Il coraggio dei bambini," ha registrato il maggior numero di ascolti, seguito da "Sirio" di Lazza e "La Divina Commedia" di Tedua.