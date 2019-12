X Factor 2019: Vince Sofia Tornambene. Ecco chi è la scoperta di Sfera Ebbasta

X Factor 2019

. A soli diciassette anni Sofia Tornambene in arte Kimono ha conquistato giudici e pubblico sin dalla sua prima apparizione. Uno scricciolo con una forza da leone, che puntata dopo puntata ha eliminato con un sorriso i suoi avversari.Nata a Civitanova Marche (Macerata),in arte Kimono che ha solo 17 anni, studia e suona pianoforte, chitarra e batteria. Sofia non è un volto del tutto sconosciuto al grande pubblico, nel 2019 ha partecipato a Sanremo Young il talent di Antonella Clerici su Rai 1.“A domani per sempre”, l'inedito che a portato alle Audition e l'ha vista trionfare durante la finalissima di, Sofia l'ha scritto all’età di 14 anni. Nel corso delle puntate la cantante guidata daha dimostrato di essere un’artista eterogenea, spaziando dal cantautorato italiano con “La leva calcistica del ‘68” di Francesco De Gregori a Cherry Ghost e la sua “People Help The People”. E a chi dice che non ha energia, Sofia risponde con "Papaoutai" di Stromae, il brano forse più difficile da interpretare ma che l'ha fatta letteralmente sbocciare.