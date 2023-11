Apple Music diffonde le classifiche di fine anno: ecco chi sono i 10 artisti italiani più ascoltati del 2023

È di nuovo quel periodo dell’anno! Chi ha un abbonamento a Apple Music può scoprire, ascoltare e condividere i brani, gli artisti e i generi che ha ascoltato di più con Apple Music Replay 2023. Apple Music ha anche pubblicato le sue classifiche di fine 2023, con i brani di maggior successo dell’anno su Apple Music e Shazam e, per la prima volta, le canzoni più cantate con Apple Music Sing.

Le classifiche di rilievo Top brani del 2023 Italia: "Cenere" di Lazza «È stato un anno che difficilmente scorderò», commenta Lazza. «Ringrazio tutte le persone che sostengono la mia musica e che hanno reso Cenere il brano più ascoltato su Apple Music».

La funzione "Replay" per rivivere la colonna sonora personale del 2023

L’esperienza di fine anno Replay 2023 di Apple Music permette a chiunque abbia un abbonamento di accedere a maggiori informazioni sulle abitudini di ascolto e a un video di highlight completamente personalizzato. Una volta effettuato l’accesso, l’utente può vedere quali sono stati i brani, gli album, gli artisti e i generi che ha ascoltato di più, scoprire se rientra fra i primi 100 ascoltatori per l’artista o il genere preferito, o ascoltare la sua personale top 100 dei brani che ha apprezzato di più per ogni anno in cui Replay ha realizzato le playlist.

Apple Music Replay è disponibile tutto l’anno per consentire a chi ama la musica di continuare ad ascoltare, esplorare e condividere. Per iniziare, basta andare su replay.music.apple.com e accedere con l’ID Apple usato per Apple Music.

Basta uno sguardo alle classifiche Apple Music di fine 2023 ed è subito chiaro: è stato un anno straordinario per la musica. Più e più volte, nelle classifiche di Apple Music si è fatta la storia, e il pubblico ha abbracciato suoni sempre più eterogenei e globali. Nel 2023 abbiamo visto infrangere record di classifica imbattuti da tempo, e abbiamo assistito a una diffusione senza precedenti di generi come l’afrobeat. In queste classifiche non mancano presenze che in qualsiasi altro anno sarebbero state incredibili.

Classifica dei Top 10 brani su Apple Music Italia

In testa la hit "Cenere" di Lazza che, dal suo debutto, ha collezionato infiniti successi, coronati da 7 dischi di platino. Tra le prime 10 posizioni, anche altri tre brani presentati all’ultimo Festival di Sanremo: la canzone che ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023, “Due Vite” di Marco Mengoni in quarta posizione, seguita da “Supereroi” di Mr. Rain, e “Tango” di Tananai (al 7° posto ). Seguono "Chiagne" di Geolier (feat. Lazza & Takagi & Ketra), all'8°; "X caso", sempre di Geolier con il feat. Sfera Ebbasta (9° posto), e, alla 10° posizione, "Mon Amour" di Annalisa. L’artista più shazammato del 2023 in Italia, invece, è Sfera Ebbasta.

T aylor Swift è Artista dell’Anno 2023 di Apple Music

Dopo un 2023 da record, Taylor Swift è stata nominata Artista dell’Anno di Apple Music. Tra classifiche, streaming e concerti che hanno riempito stadi di fan entusiasti con braccialetti personalizzati, quest’anno Taylor Swift ha indubbiamente raggiunto una nuova vetta di popolarità.

Complessivamente, nei primi 10 mesi del 2023, Taylor Swift ha visto 65 suoi brani entrare nella Top 100 giornaliera globale di Apple Music, più di qualsiasi altro artista. Nel 2023, il pubblico di Apple Music ha ascoltato Taylor Swift più di qualsiasi artista nel mondo, con un nuovo record assoluto per il maggior numero di ascoltatori per qualsiasi artista in un solo anno su Apple Music.

Il country torna al numero 1

“Last Night” di Morgan Wallen è al primo posto della classifica Top brani del 2023: globale, con il maggior numero di ascolti su Apple Music in tutto il mondo rispetto a qualsiasi altro brano quest’anno. È il primo pezzo country a raggiungere il primo posto in classifica dopo “Old Town Road” (2019). Nel 2023, “Last Night” ha infranto il record di canzone country con il maggior numero di giorni al numero 1 della top 100 giornaliera globale. In totale, 11 brani country sono entrati nella classifica Top brani del 2023 globale, rispetto ai quattro dell’anno scorso. One Thing at a Time di Wallen è inoltre al primo posto fra gli album dell’anno.

Il J-Pop è in ascesa

In vetta alla nostra prima classifica Top 100 del 2023: Sing, che riunisce i brani più cantati dell’anno con la funzione Apple Music Sing, c’è il duo J-Pop YOASOBI con “アイドル (Idol)”. La stessa canzone è anche al numero 7 della classifica di fine anno dei brani più ascoltati, nella posizione più alta mai raggiunta da un pezzo J-Pop. Inoltre, è uno dei due brani J-Pop entrati nella nostra top 10 globale, con “Subtitle” degli OFFICIAL HIGE DANDISM al decimo posto: un nuovo record per questo genere.

La musica africana raggiunge nuove vette

La star nigeriana Rema domina la classifica Top 100 del 2023: Shazam con il suo brano afrobeat “Calm Down”, a dimostrazione della crescente popolarità della musica africana su Shazam. Anche “Rush” di Ayra Starr e “People” di Libianca chiudono l’anno fra i pezzi più cercati su Shazam. Il remix di “Calm Down” con Selena Gomez è invece al numero 12 della classifica globale dei brani più ascoltati: la posizione più alta di sempre per una canzone africana.

L’R&B spopola nelle classifiche

La musica R&B è una presenza molto forte nelle classifiche di fine 2023. SOS di SZA è stato il secondo album più ascoltato dell’anno su Apple Music a livello mondiale. “Kill Bill” domina la Top 100 del 2023: testi più letti, ed è anche al terzo posto della classifica globale dei brani. Con tre pezzi nella top 10, l’R&B è il genere con più canzoni nei primi dieci posti in classifica. In totale, la classifica include 14 brani R&B, rispetto agli 11 dell’anno scorso. Nelle classifiche Apple Music di fine anno c’è tanto altro da scoprire, come la top 100 dei brani per il fitness, con al primo posto “Do It All Again (feat. Jordan Shaw)” del duo dance britannico Punctual, e quella dei cantautori più ascoltati, che premia Drake per il maggior numero di streaming. Tutte le classifiche di fine anno sono disponibili su Apple Music.