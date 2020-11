X Factor, eliminato Santi. Fedez ospite annuncia: «Raccolti 2 milioni per i lavoratori dello spettacolo»

Santi eliminato da X Factor 2020. Dopo essersi battuto al ballottaggio con Blue Phelix, il concorrente di Emma Marrone è risultato il meno votato dai giudici del talent di Sky ed è stato eliminato. Anche questa puntata è stata condotta da Daniela Collu, in attesa del ritorno di Alessandro Cattelan, ancora fermo a casa a causa del Covid-19 (ma in apertura è stato in collegamento).

La puntata di ieri sera si è aperta con lo show dei Purple Disco Machine e Sophie and the Giants che si sono esibiti nella loro hit doppio platino "Hypnotized". Alessandro Cattelan si è presentato anche stavolta tramite un ballerino con un tablet attaccato alla testa ed ha lasciato il palco a Daniela Collu. La gara si è svolta con le classiche due manche da cinque concorrenti ciascuno che si sono alternati sul palco di X Factor. Ad aprire le danze è stata Cmqmartina che ha eseguito l’inedito Sparami; poi Blind anch’esso con un inedito dal titolo Cicatrici; dopo è stata la volta di Vergo che ha interpretato La Cura di Franco Battiato; in seguito i Little Pieces of Marmelade si sono presi la Sky Wifi Arena con il loro inedito L.P.O.M.; ed ha chiuso la prima manche Santi, anche lui con un inedito dal titolo Morrison. Il meno votato è stato Santi che è, quindi, finito al ballottaggio finale. Prima del proseguo della gara, ha fatto il suo ingresso una vecchia conoscenza di X Factor: Fedez, che è tornato ad esibirsi su quel palco che conosce bene con il suo ultimo singolo “Bella Storia”. «Abbiamo raccolto due milioni di euro per i lavoratori, un’iniziativa collettiva di tutti gli artisti!», ha detto il rapper.

La seconda manche si è aperta con Blue Phelix che ha cantato il suo inedito Mi Ami; poi Mydrama, anche lei con un inedito dal titolo Vieni con me; mentre l'eclettico N.A.I.P. ha presentato il brano originale Oh Oh Oh; Casadilego si è esibita con il suo inedito Lontanissimo; ed, infine, i Melancholia si sono esibiti in Grounds degli Idles. Al termine della seconda manche Blue Phelix è risultato il meno votato ed è finito al ballottaggio con Santi. Emma si è, quindi, ritrovata al ballottaggio con due artisti della sua squadra. Dopo i loro cavalli di battaglia, Emma, decisamente commossa e provata, ha deciso di salvare Blue Phelix e gli altri giudici hanno rispettato e seguito la sua decisone. Di conseguenza, Santi è il terzo eliminato dei Live.

