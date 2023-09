Belen, la "risposta" social a Stefano De Martino e Alessandro Cattelan (con Elio sempre al suo fianco): «Quelle scarpe che saltano alto»

Venerdì 29 Settembre 2023, 09:25

Dopo quasi due settimane di silenzio pressoché, Belen Rodriguez ha finalmente deciso di rompere il ghiaccio sui social nella giornata di giovedì 28 settembre, tornando a postare un carosello di immagini e video. La sua riapparizione online, tuttavia, è stata tutt'altro che scontata, poiché il suo nuovo post su Instagram ha scatenato un'ondata di speculazioni tra i suoi seguaci e non solo. Nelle immagini condivise dalla showgirl e conduttrice argentina, tra cui spicca la presenza della sua nuova fiamma, Elio Lorenzoni, e alcune foto della stessa Belen con diversi outfit, sembra che nulla voglia comunicare un messaggio specifico. Ma è la didascalia scelta dalla donna che ha generato un acceso dibattito sui social: "Quelle scarpe che saltano alto!" Ciò che si cela dietro questa enigmatica frase rimane un mistero. Potrebbe essere una semplice osservazione casuale o, forse, rappresenta invece un riferimento velato a eventi recenti?

Belen, frecciata social a De Martino e Cattelan

L’intervista rilasciata da Stefano De Martino a "Belve" e le parole ironiche e pungenti di Alessandro Cattelan nella prima puntata di "Stasera c'è Cattelan" potrebbero aver scatenato la reazione della showgirl? Di sicuro, il ritorno di Belen sui social e la sua enigmatica didascalia hanno lasciato molti suoi follower con il fiato sospeso, con gli appassionati di gossip che stanno già pregustando un possibile sviluppo in questa storia. Sarà interessante vedere se Belen deciderà di condividere ulteriori dettagli sulla sua vita e sulle dinamiche delle relazioni passate, o se continuerà a mantenere il mistero intorno a questa frase che ha catturato l'attenzione di tutti. A noi non resta altro che attendere con curiosità il prossimo capitolo di questa intrigante vicenda. Nel frattempo, però, andiamo a scoprire cos’è successo. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB



