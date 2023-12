X Factor 2024 si farà? L'annuncio di Dargen: «Questa è stata la mia ultima edizione»

X Factor 2024 si farà. Questa è la prima certezza. Come annunciato dalla conduttrice Francesca Michielin, sono infatti già aperti casting per la prossima edizione del talent show di Sky, che sul proprio sito web ha già inserito il form per le candidature. La seconda certezza è invece l'assenza di Dargen D'Amico sul tavolo dei giudici. Nel corso della finale di ieri, infatti, il cantante milanese ha specificato più volte che quella di ieri sarebbe stata l'ultima puntata per lui nei panni di giudice.

La decisione di Dargen

Dopo solamente due edizioni come giudice di X Factor, Dargen D'Amico ha deciso di abbandonare il programma di Sky. In occasione della finale andata in onda ieri, il cantante milanese ha dato infatti la notizia, ringraziando il pubblico e gli altri giudici (Morgan compreso): «Questa finale è stata perfetta, aveva tutto.

Il modo perfetto per concludere un cerchio. Questo è stato il mio ultimo anno qui a X Factor e mi sono divertito tantissimo». Una decisione che è arrivata ancora prima della classifica finale, quando Francesca Michielin ha annunciato che a vincere la 17esima edizione del programma era SARAFINE.

Secondo e terzo posto quindi per Dargen, che grazie agli Stunt Pilots e a Il Solito Dandy ha potuto occupare i gradini rimanenti del podio. Gradini già occupati da lui lo scorso anno, quando Beatrice Quinta aveva conquistato la "medaglia d'argento". Gradini che non potranno però essere più occupati da un membro della sua squadra, visto il suo addio al programma. Nell'attesa della prossima edizione, non ci resta quindi che iniziare il toto nomi sul probabile sostituto. Chi sarà il prossimo giudice di X Factor?