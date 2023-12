Morgan non guarda la finale di X Factor, va alla prima della Scala: «La vera musica è qui». Ma su Instagram invita a commentare

Licenziato dalla giuria di X Factor, questa sera Morgan ha scelto di non guardare la finale del talent di Sky. O forse lo sbircierà accendendo la tv quando torna a casa. Il cantautore è infatto andato alla prima della Scala a Milano. E non ha lesinato una frecciatina ai ragazzi che si stanno sfidando nell'ultimo atto dello show.

Morgan alla prima della Scala

«Stasera è la serata degli opposti, da una parte la finale di X Factor, dall'altra la prima della Scala, sono qui perchè la musica è qui»: ha detto Morgan, che insieme ad Alessandro Artom è andato a salutare la senatrice Liliana Segre dopo la prima del Don Carlo.

La provocazione su Instagram

Qualche ora fa però ha lanciato la sua provocazione su Instagram. Un post dove invita i suoi follower a commentare la finale. «Il giorno degli opposti: da una parte la fine, dall’altra l’inizio, da una parte il presente, dall’altra il passato, da una parte le parti dall’altra altro», il testo a corredo dell'immagine.

Sanremo e Amadeus

Solo ieri Morgan era anche intervenuto parlando di Sanremo, anche in questo caso con toni forti in particolare riguardo al suo rapporto con Amadeus. «Per fare chiarezza e non permettere che si dicano e che si scrivano cose totalmente disinformanti e non vere vi dico cosa è accaduto in questi giorni veramente tra me e Sanremo.