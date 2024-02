​Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi martedì 20 febbraio su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa vedere stasera in tv? Film, sport, show e attualità: i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Dalla sfida di Champions League tra Inter e Atletico Madrid su Canale 5 alla nuova puntata de "Le Iene" su Italia 1, passando per il film "Aline, la voce dell'amore" su Rai 1, saranno moltissimi i programmi a disposizione del pubblico da casa. Di seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, martedì 20 febbraio, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.

Rai 1, ore 21.30: Aline - La voce dell'amore (Film)

Nel Québec, in Canada, sul finire degli anni Sessanta, Sylvette e Anglomard danno il benvenuto alla loro quattordicesima figlia, Aline. Lei è un talento naturale, non ha mai studiato canto, ma ha il dono di una voce straordinaria. Stasera in prima visione su Rai 1 va in onda il film canadese "Aline - La voce dell'amore", regia di Valérie Lemercier, ispirato alla vita e alla carriera di Céline Dion, cantante da milioni di copie vendute, la cui voce ha fatto da colonna sonora a diverse pellicole di successo, a cominciare da "Titanic" con la sua "My Heart Will Go On".

Rai 2, ore 21.20: Dalla strada al palco (Show)

Torna stasera su Rai 2 "Dalla strada al palco", lo show televisivo condotto da Nek, che porta in tv, in una grande festa, il variopinto mondo degli artisti di strada. Per sei puntate, artisti provenienti da tutte le piazze d'Italia si esibiranno davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip, i cosidetti "passanti importanti". Tra le novità di quest'anno, anche gli ospiti internazionali: cantanti, musicisti, giocolieri, mimi e artisti di arte varia da tutto il mondo si alterneranno sul palco - fuori gara - con esibizioni spettacolari. In onda stasera la seconda puntata.

Rai 3, ore 21.20: Buon compleanno Massimo (Documentario)

Va in onda stasera su Rai 3 "Buon compleanno Massimo", il film documentario sulla vita di Massimo Troisi. Un racconto della vita, del lavoro, del genio e dello sguardo di Massimo Troisi, attraverso testimonianze inedite e coinvolgenti, che ripercorre i momenti più importanti di una vita e di una carriera “unici”. La vita di Massimo Troisi viene ricordata dai suoi stessi familiari, dagli amici, dai collaboratori e da chi ha avuto modo di conoscerlo nei tanti aspetti della sua personalità. I ricchi materiali di repertorio, mescolati a un racconto intenso ed emozionante, condurranno lo spettatore in un viaggio alla scoperta dell’artista oltre l’uomo indimenticabile, profondo, dalla grande ironia e umanità. Una storia sul cuore fisico, ma anche metaforico di uno dei più grandi artisti italiani del Novecento, sul suo rapporto con Napoli, sul suo sguardo pacato e sincero sulla vita e sul mondo, ma anche sulle ingiustizie e sulle grettezze dell’esistenza, che lui ripudiava in pieno. Massimo Troisi viene ricordato da tanti testimoni diretti, alcuni probabilmente inattesi, che raccontano del suo lavoro e del suo impegno personale come uomo e come artista: gli aneddoti dei suoi amici e colleghi (I Gatti di Vicolo Miracoli, Nino D’Angelo, Francesca Neri, ecc.) si mescolano alle memorie di tutti coloro che hanno lavorato in maniera sistematica con l’artista di San Giorgio a Cremano in contesti diversi, come Renzo Arbore. Infine, saranno presenti interviste di artisti di oggi che a Troisi si ispirano più o meno direttamente, come per esempio Frank Matano. In questo racconto, a guidare lo spettatore alla scoperta della vita di Massimo Troisi e della sua importanza nell’immaginario collettivo di Napoli e italiano, è Maurizio De Giovanni, uno dei principali scrittori italiani e anche uno degli autori napoletani più influenti della sua generazione.

Rete 4, ore 21.25: È sempre Cartabianca (Talk Show)

Nuovo appuntamento con "È sempre Cartabianca", il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Al centro della puntata di oggi, i principali temi di attualità politica ed economica, con particolare attenzione alle temperature record di questi giorni che, oltre a rilevare un inquinamento oltre i limiti in Pianura Padana e allarmare la Sicilia, già alle prese con la siccità, rischiano di mettere in pericolo un settore chiave come l’agricoltura. Ampio spazio sarà poi dedicato anche alla strage di Altavilla Milicia: mentre l’autopsia conferma le torture subite dai due fratellini prima di essere uccisi, emergono i messaggi che Kevin inviava all’amico, dicendo di avere paura e facendo riferimento ai “demoni”.

Canale 5, ore 21: Champions League - Inter vs Atletico Madrid (Sport)

Torna lo sport su Canale 5. In occasione degli ottavi di finale di Champions League, andrà in onda stasera la partita d'andata tra Inter e Atletico Madrid. Dopo la finale dell'anno scorso, per la squadra di Simone Inzaghi sta per cominciare la fase a eliminazione diretta e sulla strada dei nerazzurri stasera ci sarà l'Atletico Madrid. L'Inter giocherà gli ottavi d'andata a San Siro, cercando di sfruttare il fattore campo, per poi andarsi a prendere la qualificazione in Spagna. Il Cholo Simeone tornerà al Meazza dopo il passato in nerazzurro da calciatore. Sarà anche un incrocio suggestivo con Inzaghi, visto che i due hanno giocato insieme con la maglia della Lazio.

Italia 1, ore 21.20: Le Iene (Show)

Torna stasera su Italia 1 l'appuntamento con "Le Iene", lo show condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Al centro della puntata di oggi, il ritratto di Simba La Rue, il rapper italo-tunisino tra i più amati del momento, con oltre 40 milioni di streaming. Munito di solo smartphone, Nicolò fa vedere la parte più umana e inedita della vita dell’artista, che si racconta per la prima volta.

Spazio poi ad un nuovo capitolo dell'inchiesta di Filippo Roma sul sistema arbitrale in Italia, con la messa in onda del video dell'incontro con il Ministro dello Sport Andrea Abodi e con due arbitri che raccontano di aver avuto problemi con la Federazione. Infine, un approfondimento sul business dell’industria alimentare, tra i più redditizi al mondo. Tra gli ospiti in studio, la cantante Annalisa e l’attrice Pilar Fogliati.

La7, ore 21.15: diMartedì (Attualità)

Torna stasera su La7 diMartedì, il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris. Al centro della puntata, il caso Navalny e le reazioni della politica italiana. Ancora i contrasti all'interno della maggioranza e delle opposizioni sulle riforme dal premierato all'autonomia differenziata, la partita per il voto delle prossime elezioni europee, l'informazione, ma anche l'economia, con le previsioni di crescita sempre più al ribasso per il 2024 e le conseguenze per cittadini e imprese in materia di fisco e pensioni. La copertina satirica è affidata come sempre a Luca e Paolo. Tra gli ospiti, Pier Ferdinando Casini e Dargen D'Amico.

TV8, ore 21.35: La memoria del cuore (Film)

Va in onda stasera su TV8 "La memoria del cuore", film del 2012 diretto da Michael Sucsy. Con Channing Tatum e Rachel McAdams, la pellicola è ispirata a una vicenda realmente accaduta ai coniugi Kim e Krickitt Carpenter, che il 24 novembre 1993, a pochi mesi dalle loro nozze, furono vittime di un incidente stradale che cambiò le loro vite.

Canale NOVE, ore 21.25: Terrybilmente divagante (Teatro)

Va in onda stasera sul NOVE "Terrybilmente divagante", lo spettacolo teatrale con protagonista Teresa Mannino. Portato in tour per l'Italia nel 2012, nello show la Mannino racconta di sé, nel ruolo di arbitro ideale di un match tra Milano e Palermo.