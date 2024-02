Fantasanremo, le pagelle della quarta serata: La Sad scatenati, male (ancora) Irama e Alessandra Amoroso

4.200.643 squadre iscritte, centinaia e centinaia di leghe, migliaia di tweet su X e post su Intagram. Quest'anno Sanremo passa anche dal Fantasanremo, il fantasy game basato sulla competizione canora, consistente nell'organizzare e gestire squadre virtuali formate da cinque degli artisti in gara. Dai bonus (e malus) legati al piazzamento in classifica a quelli per gli accessori indossati, frasi pronunciate o gesti eseguiti sul palco, i cantanti in gara sono stati protagonisti di un vero e proprio show nello show. In cima al quale, almeno per ora, ci sono i La Sad, seguiti da Dargen D'Amico e BigMama.

Scaletta della Finale Sanremo 2024, aprono Renga Nek e chiude Rose Villain: da Fiorello (co-conduttore) a Bolle. Ospiti e orario esibizioni