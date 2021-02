La nuova vita di Vittoria Schisano: «Ora il matrimonio»

«Oggi voglio approfittare di questa occasione per dirti che sei una persona speciale». Donato sceglie Domenica Live per una dedica speciale, nel giorno di San Valentino, per la sua Vittoria Schisano. «Anche io ti amo, ti amo tanto». Si parla di matrimonio, si parla di una storia d'amore importante per l'attrice. «Lui non appare mai ma con questa dedica mi ha voluto dire qualcosa di speciale. Il matrimonio? O tra una o tra due estati...» Barbara D'Urso scherza così in diretta, su Domenica Live, anticipando quello che potrebbe essere uno dei matrimoni più "cliccati" del prossimo gossip estivo

APPROFONDIMENTI RAI1 Vittoria Schisano, il dramma a Domenica In: «Quando ero... VIDEO Vittoria Schisano e quel bacio a Marco De Angelis dopo il Paso Doble... L'INTERVISTA Vittoria Schisano: «A Ballando con le Stelle mi spoglio delle...

© RIPRODUZIONE RISERVATA