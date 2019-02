Ultimo aggiornamento: 20:17

L'atleta ciociaro Fabrizio Donato, specialista del salto triplo dove detiene il record italiano e vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, torna in pedana dopo cinque mesi. L'appuntamento è per domenica nella pista di atletica di Ancona dove il portacolori delle Fiamme Gialle gareggerà nella finale della sua specialità, il salto triplo. Si tratta dei campionati italiani in cui Donato, cresciuto nell'Atletica Frosinone dei fratelli Roberto e Tonino Ceccarelli, cercherà di conquistare il recod di medaglie d'oro. Oggi è fermo a 23, l'ultima proprio ad Ancora Indoor lo scorso anno.«Mi sto allenando molto bene e ho ottime sensazioni - ha spiegato Fabrizio Donato -. Spero in un grande risultato. L'obiettivo è vincere, vedremo. Ora che non alleno altri atleti ho più tempo per dedicarmi a me e preparare al meglio le gare. E' vero che non gareggio da molti mesi, ma un campionato italiano è sempre una gara prestigiosa, darò il massimo per fare bene».A 42 anni Fabrizio Donato ha ancora la voglia di un ragazzino. Scoperto il salto triplo un po' per caso dopo essere stato un giovane talento delle corse campesti, ha inanellato record a raffica nella specialità. Domenica ad Ancona potrà ancora dire la sua per il titolo italiano.«Mi sento bene e non vedo l'ora di andare in pedana. Siamo nel 2019 e il prossimo anno ci saranno le Olimpiadi. Punto ad andarci. Per me sarebbe la sesta, nessuno, almeno nell'atletica leggera - ha aggiunto Donato - è arrivato a tanto. Spero di poterci arrivare in buone condizioni. Per allenare altri atleti a tempo pieno c'è ancora tempo».