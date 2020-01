Morto Vito Molaro, recitò in "Un Posto al Sole": era affetto da fibrosi cistica

Vito Molaro, giovane attore originario di Tufino, un piccolo paesino in provincia di Napoli, è morto nella notte del primo giorno del 2020 in un opedale a Roma. Il ragazzo era affetto da una grave forma di fibrosi cistica, malattia genetica ereditaria. Vito era ricoverato da qualche giorno nella apitale. Il giovane era comparso in piccoli ruoli in vari film: “TuttoApposto”, Troppo Napoletano” con Serena Rossi, “San Valentino Stories”, “Il Mio Uomo Perfetto” e anche nella soap opera napoletana "Un Posto al Sole". Da qualche tempo le sue condizioni si erano aggravate: "Si ha sempre una ragione per risollevarsi, sempre" scriveva sui social.

Tantissime le manifestazioni di cordoglio. L'associazione socio-culturale La Mela scrive su Facebook: «Non doveva finire così! Dopo una vita esemplare passata a lottare!Sei stato un esempio per tutti coloro che nonostante tutto hanno continuato a credere nelle proprie idee e nelle proprie passioni!Quella di attore l’hai condivisa insieme a noi negli ultimi anni:eri la star delle nostre rappresentazioni amatoriali,dove con l’impegno e la dedizione che mettevi in ogni cosa,riuscivi ad emozionare con l’arte che tanto amavi, il teatro».

Emozioni che stamane si sono trasformate in disperazione,commozione e dolore in ognuno di noi alla notizia della tua prematura ed improvvisa dipartita.Non pensavamo mai arrivasse questo giorno e nemmeno così presto. Ora lassù deliziali tu con uno dei tuoi pezzi:siamo stati onorati di andare in scena con te perché nel copione della vita tu hai sicuramente recitato la parte migliore! Vito Molaro rimarrai per sempre uno di noi e i momenti passati insieme vivranno nei nostri cuori per il resto dei nostri giorni! Sei stato un grande in questa vita fino alla fine! La compagnia teatrale Mela e tutta la compagine associativa si uniscono al cordoglio delle famiglie Molaro e Palmese per questa tragica scomparsa

.

