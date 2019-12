Morto Jerry Herman, compositore di Broadway lanciato da "Hello, Dolly"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Il compositore americano Jerry Herman, autore di musical di successo a Broadway e due volte vincitore del Tony Award, è morto oggi all'età di 88 anni. La notizia è stata data da media americani, che hanno citato i familiari.Herman ha avuto cinque nomination per i Tony Award - che premiano i migliori autori e interpreti di teatro - e si èaggiudicato due volte il riconoscimento per i musical "Hello, Dolly" nel 1964 e "La Cage aux Folles" nel 1983.Herman, creatore di dieci opere teatrali e collaboratore per diverse altre, ha vinto anche due Grammy per l'album "Mame" e per "Hello, Dolly" come canzone dell'anno.