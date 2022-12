Verissimo, Sophie Codegoni aspetta una femminuccia: «Il medico mi aveva detto che non sarei potuta rimanere incinta»

Parte parlando d'amore la puntata di sabato 3 dicembre di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin arrivano Sophie Codegoni e Alessandro Basciano per comunicare a tutti la loro lieta notizia: «Siamo incinti». Il 17 dicembre sarà un anno che i due, che si sono conosciuti al Gf Vip, stanno insieme. In pochissimi mesi le loro vite si sono intrecciate e da quel momento non sisono piu' lasciati e ora, dopo una proposta di matrimonio fatta sul red carpet di Venezia, sono pronti ad allargare la famiglia.

Il sogno piu' grande della vita per Sophie è stato sempre quello di diventare mamma e ora si sta per realizzare. «È assurdo che quella casa (Gf Vip) mi abbia regalato l'amore della mia vita». Una notizia quella della gravidanza che ha lasciato sorpresa anche l'influencer: «Il mio medico mi ha sempre detto che per me sarebbe stato difficilissimo rimanere incinta, anzi mi diceva che non ci sarei mai diventata». Ma quel test, anzi quei due test, hanno smentito le diagnosi di quel medico, perchè Sophie è incinta. «Io non ci pensavo proprio e quando l'ho scoperto è stata una sorpresa fantastica ed è capitato tutto nel momento giusto».

Il gender reveal

Insieme ai telespettatori, tanto per continuare a rispettare un amore nato sotto le telecamere, Sophie e Alessandro scoprono il sesso del bambino: «È femmina» dice emozionata la conduttrice. Un gender reveal spettacolare. Sophie non smette di piangere. «Io sognavo di avere una femmina. Quindi puntino diventa puntina».