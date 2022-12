Verissimo, il programma di Silvia Toffanin da oggi cambia orario: l'appuntamento è alle 14.10. Ospiti e anticipazioni

Oggi torna Verissimo ma cambia orario. L'appuntamento con il salotto di Silvia Toffanin e i suoi ospiti viene anticipato (per oggi e non si sa per quanto) alle 14.10 e non alle 16.00 come di consueto. Una scelta che Mediaset potrebbe aver fatto per dribblare le dirette dei Mondiali in Qatar. Da oggi infatti iniziano gli ottavi di finale.

Verissimo, le anticipazioni di oggi: ospiti

La puntata di Verissimo sarà ricca di storie da raccontare: vediamo le anticipazioni. Tra gli ospiti di oggi 3 dicembre ci saranno: Roberto Lipari e Sergio Friscia, la coppia di comici di Striscia La Notizia. E poi: Federica Moro e il campione di di judo Fabio Basile, che racconterà la sua intensa storia. Per la prima saranno anche ospiti (assieme): l’attrice Valeria Fabrizi e la figlia Giorgia. E per finire In Love siederanno sulle poltrone bianche di Canale 5 anche Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la coppia di ex vipponi che ha da pochi giorni annunciato la splendida notizia che presto saranno genitori.