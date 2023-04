Verissimo, ospiti e anticipazioni per l'edizione di Pasqua condotta da Silvia Toffanin

È il weekend di Pasqua ma nessuno stop per Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è pronto a regalare grandi emozioni anche oggi domenica 9 aprile.

Nel salotto Mediaset saranno diversi i personaggi dello spettacolo che anche in questo weekend si siederanno per raccontarsi senza filtri ai telespettatori. L'appuntamento è alle 16.30 su Canale 5.



Eleonora Pedron, età, la morte della sorella e del padre, gli ex fidanzati, i figli e l'amore con Fabio Troiano: chi è l'ex Miss Italia ospite a Verissimo

Domenica 9 aprile, ossia a Pasqua, saranno mandate in onda le interviste a: Michelle Hunziker, neo nonna Arisa e Raimondo Todaro, prof protagonisti ad Amici Pupo, in studio per la prima volta con la figlia Clara, Eleonora Abbagnato, ex étoile dell’Opéra di Parigi.