Sandra Milo, amanti, curiosità, carriera e il rapporto con Fellini. Chi è l'ospite di Mara Venier nello speciale di Pasqua di Domenica In

Mara Venier anche per la Pasqua è in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma al Nomentano. Tanti i nomi che faranno compagnia al pubblico di Rai 1 in questa giornata di festa gioiosa. Arriva in studio la musa di Federico Fellini, la splendida Sandra Milo che sarà festeggiata in studio dopo aver compiuto da poco 90 anni. Tante le sorprese per lei, che racconterà alcuni aneddoti inediti della sua vita.