Flora Canto, età, marito e carriera. Chi è l'attrice ospite nello speciale di Pasqua di Domenica In

Mara Venier anche per la Pasqua è in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma al Nomentano. Tanti i nomi che faranno compagnia al pubblico di Rai 1 in questa giornata di festa gioiosa. Mara Venier aprirà la puntata di Pasqua con degli ospiti d’eccezione, infatti arrivano su Rai 1 i coniugi Brignano: il grande comico Enrico Brignano si racconterà infatti a tutto tondo tra carriera e vita privata con la moglie Flora Canto. I due hanno coronato il loro sogno d’amore sposandosi dopo tanti anni insieme e due splendidi bambini.