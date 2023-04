Domenica In, ospiti e anticipazioni della puntata speciale di Pasqua condotta da Mara Venier

Altro grande artista a tutto tondo è Morgan, che sarà in studio insieme a Pino Strabioli per presentare il suo nuovo programma Stramorgan in arrivo su Rai 2 e cantare il brano “Il senso delle cose”. Mara Venier aprirà la puntata di Pasqua con degli ospiti d’eccezione, infatti arrivano su Rai 1 i coniugi Brignano: il grande comico Enrico Brignano si racconterà infatti a tutto tondo tra carriera e vita privata con la moglie Flora Canto. I due hanno coronato il loro sogno d’amore sposandosi dopo tanti anni insieme e due splendidi bambini.

Gli ospiti di questa speciale puntata di Pasqua di Domenica in del 9 aprile 2023 non finiscono qui: Francesco Gabbani che presenterà il suo nuovo singolo “L’Abitudine”; Padre Enzo Fortunato in studio, oltre a presentare il suo ultimo libro ‘Processo a Francesco’, parlerà della Santa Pasqua e di Papa Francesco; il Mago Silvan si esibirà con un numero di grande magia mentre il Coro di bambini Kol Rina, della galassia dell’Antoniano di Bologna, canterà il brano “Ci vuole un fiore”.

Arriva in studio la musa di Federico Fellini, la splendida Sandra Milo che sarà festeggiata in studio dopo aver compiuto da poco 90 anni. Tante le sorprese per lei, che racconterà alcuni aneddoti inediti della sua vita. Altro grande artista a tutto tondo è Morgan, che sarà in studio insieme a Pino Strabioli per presentare il suo nuovo programma Stramorgan in arrivo su Rai 2 e cantare il brano “Il senso delle cose”. Per finire una nota di dolcezza con il maestro pasticcere Ernst Knam e sua moglie Frau con delle gustose uova di Pasqua.