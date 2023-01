Magalli irriconoscibile a Verissimo: «Sono dimagrito 24 chili, ho avuto un tumore alla milza. Mi avevano dato due mesi di vita»

Era da oltre un anno che Giancarlo Magalli non si vedeva in tv. In molti si erano chiesti il motivo e oggi, 22 gennaio, il noto conduttore ha deciso di rompere il silenzio a Verissimo. «È iniziato tutto con un dolore alla milza a cui non ci ho fatto caso più di tanto perché ero caduto e pensavo fosse un dolore conseguente alla caduta», racconta il conduttore a Silvia Toffanin. E aggiunge: «Avevo iniziato a fare degli accertamenti, ma nel frattempo ho avuto una brutta infezione per cui sono stato ricoverato. Curata l'infezione, abbiamo scoperto che avevo un linfoma vicino alla milza».

Giancarlo Magalli dopo 1 anno torna in tv, il racconto choc: «Ho avuto un tumore alla milza. Sono dimagrito 24 chili e sono guarito grazie alla chemio»

Giancarlo Magalli e la malattia

Appare visibilmente dimagrito e provato. Ha rinunciato al lavoro per "rispetto" dei telespettatori. «Secondo me i telespettatori si impressionerebbero nel vedermi così magro e sciupato» e ha rifiutato tutte le ospitate che gli avevano proposto. Un tumore alla milza di cui finora non aveva mai parlato. Una malattia che se non avesse curato avrebbe avuto conseguenze gravissime. «Alla diagnosi avevano detto alle mie figlie: se si cura guarisce, ma se non si cura vivrà due mesi». Ha fatto la chemio e ora Magalli sembra aver superato tutto.