Da noi... a Ruota Libera: da Veronica Pivetti a Giovanni Floris, tutti gli ospiti di domenica 22 ottobre su Rai 1

Torna domani, domenica 22 ottobre, l'appuntamento con «Da noi... a Ruota Libera», il programma condotto da Francesca Fialdini, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica a quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. In onda alle 17.20 su Rai 1, vediamo insieme ospiti e anticipazioni della puntata.

Le anticipazioni

Gli ospiti di questa domenica saranno Veronica Pivetti, attrice, doppiatrice, conduttrice e scrittrice, tornata nelle librerie con «Rosa», il suo nuovo romanzo che racconta una storia di emancipazione che sembra una favola dei giorni nostri con un’operatrice sociosanitaria peruviana come protagonista e Giovanni Floris, giornalista, conduttore, autore di numerosi libri, che ha da poco pubblicato l’ultimo dal titolo «L'essenziale». Presente anche Tosca D’Aquino, attrice e conduttrice, che torna tra i protagonisti della fortunata serie «I Bastardi di Pizzofalcone», giunta alla quarta stagione, al via su Rai 1 dal 23 ottobre e Serena Bortone, giornalista e conduttrice, in questa stagione alla guida, su Rai 3, di “Chesarà…”, il doppio appuntamento del fine settimana in cui si intrecciano cultura, politica, musica e società.

