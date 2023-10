«Poteva gestirla diversamente, troppe cattiverie e cose non vere». Alessandro Basciano torna da Silvia Toffanin per raccontare la sua verità su Sophie Codegoni.

Verissimo, Alessandro Basciano: «Mai dato uno schiaffo a Sophie, mi vuole infangare. È condizionata da altri. Luzma? Crudeltà inaudita»

«Non ci sono prove che io l'abbia tradita. Lei dice che non vuole tornare sui suoi passi ma neanche io, è diversa ora. Lei è molto arrabbiata e ferita ma la cattiveria la capisco fino a un certo punto, noi abbiamo un legame che avremo per sempre che è nostra figlia. Io non sarei mai riuscito a essere così pungente e non lo farò mai. Le cose non sono come le ha dette lei, le racconta a modo suo».